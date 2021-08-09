Рене Зеллвегер впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Незадолго до встречи с Рене Ант Энстид развелся с женой Кристиной, от которой у него остался годовалый сын Хадсон. У Энстида также есть двое детей от предыдущего брака. Со всеми детьми Ант поддерживает хорошие отношения и принимает активное участие в их судьбе. Более того, Энстид общается с другим бывшим супругом своей предыдущей избранницы Кристины, телеведущим Тареком эль Муссой.

Вчера мужчина тоже присутствовал на мероприятии и уже сложил мнение о новой паре Зеллвегер-Энстид: «Мне нравится их пара. Ант — ребенок в душе, а Рене кажется очень веселой. Они мне нравятся», — поделился Мусса. Зеллвегер была замужем лишь однажды — за музыкантом Кенни Чесни. Они прожили в браке всего четыре месяца. Детей у актрисы нет.