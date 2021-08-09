Рене Зеллвегер впервые вышла в свет с новым бойфрендом
42-летний бойфренд 52-летней Зеллвегер Ант Энстид — известные в Америке специалист по автомобилестроению, который прославился благодаря своему шоу «За любовь к автомобилям». Именно поэтому его вчерашнее присутствие было так важно: Энстид принимает непосредственное участие в возрождении бренда и вчера презентовал новый гоночный автомобиль Lotus Type 62-2.
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Фото: Личный Instagram @ocdoug
Для первого выхода с девушкой Ант выбрал классический смокинг, а Рене — остановила свой выбор на черном облегающем платье, дополнив образ элегантными черными лодочками.
Незадолго до встречи с Рене Ант Энстид развелся с женой Кристиной, от которой у него остался годовалый сын Хадсон. У Энстида также есть двое детей от предыдущего брака. Со всеми детьми Ант поддерживает хорошие отношения и принимает активное участие в их судьбе. Более того, Энстид общается с другим бывшим супругом своей предыдущей избранницы Кристины, телеведущим Тареком эль Муссой.
Вчера мужчина тоже присутствовал на мероприятии и уже сложил мнение о новой паре Зеллвегер-Энстид: «Мне нравится их пара. Ант — ребенок в душе, а Рене кажется очень веселой. Они мне нравятся», — поделился Мусса. Зеллвегер была замужем лишь однажды — за музыкантом Кенни Чесни. Они прожили в браке всего четыре месяца. Детей у актрисы нет.