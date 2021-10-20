Рене Зеллвегер и Ант Энстид подтвердили отношения — романтичное фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Birdie Thompson/AdMedia
Роман Рене Зеллвегер и популярного телеведущего Анта Энстида официально подтвержден. Сделал это сам Энстид в личном блоге, опубликовав очень нежное и романтичное фото с забавной подписью:
«В Новом Орлеане есть что-то особенное! Ночные прогулки, умопомрачительная история, которую так любит этот ботаник, архитектура, смесь культур, еда, люди, запахи и звуки! И все это еще лучше, если есть такая волшебная компания, с которой можно поделиться этим», – написал он. После этого снимка в романе точно нет никаких сомнений.
Пара долго держала свои отношения в секрете, однако их, к их большому сожалению, поймали папарацци. После в одном из своих интервью Ант Энстид дал небольшой комментарий, отметив, что они с Рене стали очень близки и что он жалеет, что снимки с ними появились в Сети.
Стоит отметить, что незадолго до встречи с Рене Энстид развелся с женой, от которой у него остался годовалый сын. Сама Рене была замужем за музыкантом Кенни Чесни, с которым развелась через четыре месяца после свадьбы.
Фото: Global Look press, Instagram