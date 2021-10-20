Рене Зеллвегер и Ант Энстид подтвердили отношения — романтичное фото

Роман Рене Зеллвегер и популярного телеведущего Анта Энстида официально подтвержден. Сделал это сам Энстид в личном блоге, опубликовав очень нежное и романтичное фото с забавной подписью:

«В Новом Орлеане есть что-то особенное! Ночные прогулки, умопомрачительная история, которую так любит этот ботаник, архитектура, смесь культур, еда, люди, запахи и звуки! И все это еще лучше, если есть такая волшебная компания, с которой можно поделиться этим», – написал он. После этого снимка в романе точно нет никаких сомнений.