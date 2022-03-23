Уехавшая из России Рената Литвинова сорвала гастроли в Санкт-Петербурге

Рената Литвинова и ее подруга Земфира расположились в двухэтажной квартире в Париже. Актриса приобрела жилплощадь около семи лет назад, сообщает Starhit.

СМИ сделали вывод о том, что звезды пока не собираются возвращаться в Россию, потому что все театральные постановки с участием Ренаты Литвиновой были отменены. Среди них и спектакль «Звезда вашего периода», который должен был состояться в начале апреля в Петербурге.

«31 марта и 1 апреля вместо заявленного ранее спектакля Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода» будет сыгран спектакль «Сирано де Бержерак» (режиссер Егор Перегудов), чья премьера состоялась в МХТ буквально на днях. Купленные ранее билеты действительны. Если замена вам не подходит, для оформления возврата билетов просим своевременно обратиться по месту их приобретения», — гласит текст сообщения на сайте МХТ имени Чехова.