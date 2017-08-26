Сегодня Земфире исполняется 41 год

Сегодня отмечает день рождения одна из самых известных рок-исполнительниц — Земфира. Одной из первых, кто поздравил именинницу, стала ее давняя подруга — актриса Рената Литвинова. Она опубликовала в Instagram совместный снимок с певицей, сопроводив ее подписью: «с Днём Рождения, Гений! Любимая Певица Земфира! Человек, с «небом в кармане»)».

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Авг 26 2017 в 1:23 PDT

Многочисленные пользователи Сети присоединились к поздравлениям: «Ах, какие!!!! С днём рождения гения!», «С Днём Рождения здоровья, счастья, удачи, новых шедевров .Люблю Вас.», «С Днем Рождения, Гениальная девушка!Будь просто будь!!!», «С днем рождения, неземная и любимая!», «Земфира гениальна. Здоровья, успехов, любви. . .», «сильных эмоций, крепких объятий, радостной песни в День Твой чудесный!», «С днем рождения , Земфирочку. ♥♥♥. Радуйте нас своими песнями еще долго долго. Обожаю вас♥♥♥».

Напомним, не так давно в блоге Ренаты Литвиновой появилось совместное фото с Земфирой и Хиблой Герзмава. Поклонники актрисы обратили внимание на сходство Ренаты и Земфиры.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)