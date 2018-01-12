Рената Литвинова отметила день рождения в компании дочери и Земфиры
Рената Литвинова, которую неспроста называют богиней отечественного кинематографа, в минувшую пятницу в одном из модных столичных ресторанов отметила свой 51-й день рождения. Многочисленные поздравления от коллег по цеху зазвучали в соцсетях с самого утра, а сам праздник прошел в камерной обстановке — поздравить актрису пришли самые близкие люди.
Среди гостей праздника были дочь актрисы Ульяна, ее давняя подруга — певица Земфира, актриса Софья Эрнст, режиссер Константин Богомолов. Фотографиями и видео с праздника гости поделились в социальных сетях.
Публикация от Uliana Dobrovskaya (@ulianadobrovskaya)
Напомним, некоторое время назад в СМИ появилась информация о свадьбе, которую сыграли в Швеции давние подруги Рената Литвинова и Земфира. Это было связано с принятием в данной стране закона, разрешающего однополые браки, а одинаковые кольца, надетые на пальцы знаменитостей, только подлили масла в огонь. Тем не менее, эти публикации весьма расстроили Литвинову. По словам ее представителя, которого процитировало РИА «Новости», «Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету».
Фото: instagram