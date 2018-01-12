Накануне одной из самых ярких отечественных актрис исполнился 51 год.

Рената Литвинова, которую неспроста называют богиней отечественного кинематографа, в минувшую пятницу в одном из модных столичных ресторанов отметила свой 51-й день рождения. Многочисленные поздравления от коллег по цеху зазвучали в соцсетях с самого утра, а сам праздник прошел в камерной обстановке — поздравить актрису пришли самые близкие люди.

Среди гостей праздника были дочь актрисы Ульяна, ее давняя подруга — певица Земфира, актриса Софья Эрнст, режиссер Константин Богомолов. Фотографиями и видео с праздника гости поделились в социальных сетях.