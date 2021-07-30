Рената Литвинова о дебютной коллекции своей дочери: «Без творческого безумия нет искусства»

Сегодня, 30 июля, дочь Ренаты Литвиновой Ульяна совместно со своим другом Федором Дьяконовым представила свою дебютную коллекцию. Показ проходит в необычной обстановке – в московском метро. О коллекции Ульяна Добровская, Федор Дьяконов и Рената Литвинова рассказали Vogue.

Всю работу они провели вдвоем:

«Некоторые вещи даже рисовали вместе. Когда уже все было готово, то занялись стилизацией образов и концепциями съемок и показа. Федя больше снимался, а я помогала за кадром. Например, сегодня на шоу мы оба будем участвовать не только в роли дизайнеров, но и в роли моделей», – рассказывает Ульяна.