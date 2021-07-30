Рената Литвинова о дебютной коллекции своей дочери: «Без творческого безумия нет искусства»
Сегодня, 30 июля, дочь Ренаты Литвиновой Ульяна совместно со своим другом Федором Дьяконовым представила свою дебютную коллекцию. Показ проходит в необычной обстановке – в московском метро. О коллекции Ульяна Добровская, Федор Дьяконов и Рената Литвинова рассказали Vogue.
Всю работу они провели вдвоем:
«Некоторые вещи даже рисовали вместе. Когда уже все было готово, то занялись стилизацией образов и концепциями съемок и показа. Федя больше снимался, а я помогала за кадром. Например, сегодня на шоу мы оба будем участвовать не только в роли дизайнеров, но и в роли моделей», – рассказывает Ульяна.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Рената Литвинова при создании коллекции выступила в качестве куратора.
« Я как куратор настаивала на освобождении от внутренней цензуры. Мода — это не просто удобные вещи, а цельные образы, персонажи с характером. Коллекция должна быть больше, чем просто одежда: она должна быть отражением жизни подземного мира, но новыми глазами. Я приветствовала творческое безумие, без которого нет искусства — без этих сумасшедших платьев со шлейфами и трехэтажными плечами. Без этого нет моды. Пусть это привело к увеличению бюджета, но коллекция мне представляется как высказывание о жизни в мегаполисе: она обольщает, пугает и очаровывает одновременно», – рассказала она.
Когда Рената поинтересовалась у дочери, кто в их тандеме главный, она посмеялась и ответила:
«Ты наш шеф».
Как главная, она посетила площадку накануне показа – и не нашла, к чему придраться.
«Когда я вчера попала на съемочную площадку и увидела, как там все организовано, поняла, что могу быть спокойна. Федя, Ульяна, я восхищена тем, какие крутые образы вы сделали и какую потрясающую команду вы нашли», – заявила Литвинова.
Коллекция получилась очень необычной, не только благодаря локации, но и сама по себе.
«Когда я увидела коллекцию целиком, грим и аксессуары — я сразу подумала, что это московская вариация «Джокера» Тодда Филлипса. Такие персонажи легко могли бы жить в Готэме из любимых фильмов Тима Бертона — Ульяна всегда любила его творчество. И это же прекрасно, когда вдохновляешься выдающимися картинами — я как кинематографист это только приветствую», – поделилась впечатлениями Рената.
Фото: Instagram Ренаты Литвиновой, Global Look Press
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