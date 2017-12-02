Звезды посетили закрытый показ фильма «Цепной пес».

Вчера вечером, 6 декабря, в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый показ фильма Поля Солета «Цепной пес» с Джоном Малковичем, Эдрианом Броуди и Антонио Бандерасом в главных ролях. На мероприятии были замечены Рената Литвинова, Игорь и Ольга Крутые, Мария Кравцова (Марика), Ольга Ушакова, Мария Миногарова и другие.

Трое профессиональных преступников решают взяться за одно последнее дело. Они хотят провернуть ограбление, сорвать куш и покончить с криминальным прошлым, чтобы зажить новой жизнью. По плану все должно было пройти без сучка и задоринки, но на деле все пошло совсем не так. Они оказываются в ловушке на заброшенном складе, и полиция все ближе подбирается к ним. А кроме того, внутри самого склада их поджидает еще большая опасность, чем снаружи.

Перед показом гостей вечера ждало выступление группы Фрукты и DJ сет от Саши Федоровой!