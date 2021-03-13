Рената Литвинова честно ответила на вопросы об отношениях и ориентации

Рената Литвинова пошла на смелый эксперимент и сделала ряд откровенных признаний о своей личной жизни во время проверки на полиграфе. В YouTube-шоу изданию Tatler актрисе задали вопрос, нравятся ли ей мужчины. Ответ был положительным и честным. После этого Рената Литвинова попросила его задать вопрос, нравятся ли ей женщины. На него она также ответила утвердительно, и он оказался правдивым. Далее ведущий спросил у актрисы, есть ли у нее любовь всей своей жизни. Ответ оператор оценил правдивым только на 80%. О том, влюблена ли актриса сейчас, она ответила положительно. Полиграф доказал ее искренность, но о ком именно говорила Рената осталось в тайне.