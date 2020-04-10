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Регину Тодоренко в ретро-образе с широкими стрелками и необычной укладкой сравнили с Мэрилин Монро

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Регина Тодоренко

Фото: Instagram

Но нашлись и такие подписчики, которые нашли изъяны во внешности Регины и раскритиковали ее.

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в Instagram своим ретро-образом для съемок в шоу. Стилисты сделали певице и телеведущей необычную укладку и нанесли макияж с широкими стрелками в стиле 60-х.

«Очень красиво, элегантно, изысканно», «Лучший образ», «Мэрилин Монро», «Оооо, просто нереально красива», «Шикарная», «Красавица», — собрала Регина десятки комплиментов.

«Не очень удачная фотка... Выглядишь гораздо старше, помада вызывающая!», «Регина красавица, но это фото неудачное. Голова большая. Что-то не то», «Шикарный образ. Регина красотка, мне только пояс не нравится, я бы его вообще сняла (или заменила)», «Тетя Мотя», — посыпалась критика в противовес комплиментам.

А вы на чьей стороне? Вам понравился образ Регины?

Фото и видео: Instagram

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