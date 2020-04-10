Регину Тодоренко в ретро-образе с широкими стрелками и необычной укладкой сравнили с Мэрилин Монро

«Очень красиво, элегантно, изысканно», «Лучший образ», «Мэрилин Монро», «Оооо, просто нереально красива», «Шикарная», «Красавица», — собрала Регина десятки комплиментов.

«Не очень удачная фотка... Выглядишь гораздо старше, помада вызывающая!», «Регина красавица, но это фото неудачное. Голова большая. Что-то не то», «Шикарный образ. Регина красотка, мне только пояс не нравится, я бы его вообще сняла (или заменила)», «Тетя Мотя», — посыпалась критика в противовес комплиментам.

А вы на чьей стороне? Вам понравился образ Регины?