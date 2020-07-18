Регина Тодоренко взяла сына в путешествие: «Наш сын радуется каждой поездке»

«Путешествие с мамой - это так прекрасно 🙈😂🙈😂😂 Я уже вижу , как наш сын радуется каждой поездке со мамой 😆😆😆. За полтора года его, видимо, так все достало, а человек уже успел посетить 7 стран 🙈, что на его лице читается дикий восторг от происходящего 😁. P.S.: оказалось, что Михаил Владиславович метеозависимый молодой человек и очень восприимчив к любым климатическим изменениям, поэтому настроение бывает таким же переменчивым, как погода) Но день все равно был прекрасным, ведь мы вместе)», - поделилась радостными моментами Регина в своем Инстаграм.

«Сегодня с племянниками тоже катались на аттракционах - подобные эмоции у меня и детей 🙈😂😂😂», «Какой прекрасный мылыш Ваш😍😍😍😍лапушечка такой мужичок, такой умненький☘️☘️☘️☘️☘️». «Регина,как мило. И, вот же они моменты которые нужно заполнить только улыбкой радости. Самые, лучшие.❤️❤️❤️😍😍😍», - умиляются в комментариях подписчики телеведущей.

Регина Тодоренко прославилась в роли ведущей программы «Орел и решка». Телеведущая замужем за певцом и экс-участником группы Smash Владом Топаловым. Пара зарегистрировала отношения в 2018 году. Тогда же на свет появился их сын Миша. Недавно Регина стала участницей скандала. Та одном из интервью, получив вопрос о домашнем насилии, Тодоренко посоветовала женщинам, переживающим побои мужа задуматься, а что они сделали, чтобы их не били. Зрители были шокированы таким заявлением, а многие бренды разорвали с Региной рекламные контракты. После этого случая Тодоренко призналась, что кардинально пересмотрела свои взгляды на проблему и начала помогать жертвам домашнего насилия.