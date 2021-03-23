Регина Тодоренко удивила родителей дорогостоящим подарком: «Мечта сбылась»

Регина Тодоренко последнюю неделю провела у себя на родине, в Одессе — ездила повидаться с родными. На малую родину девушка приехала вместе со своим маленьким сыном Мишей.

Перед отъездом телеведущая вместе с братом решила сделать своим родителям сюрприз.

Регина усадила родителей в машину и завязала им глаза, после чего предложила им угадать, куда их везут — они сначала подумали, что дети решили отвезти их в ресторан.

Ответ оказался неверным — семья приехала в автомобильный салон. Телеведущая решила презентовать своим родителям дорогую иномарку, Volkswagen Tiguan.

«Моя мечта сбылась! — рассказывает Регина Тодоренко в своем личном блоге в Instagram. — Мы с братом сделали это! Я давно хотела подарить родителям комфортный автомобиль, но был ряд причин, по которым мы не могли осуществить это желание».

Звезда шоу «Орел и решка» отметила, что это не единственная ее мечта. Вслед за машиной Регина хочет подарить своим родителям большой дом.