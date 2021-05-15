Регина Тодоренко уменьшила бедра с помощью липосакции

33-летняя ведущая Регина Тодоренко решила привести себя в форму с помощью хирургического вмешательства. Об этом супруга Влада Топалова рассказала на своей странице в Instagram.

«Не поверите, я решилась на липосакцию! Вы спросите, а что там липоксировать? А есть что!» – написала Регина.

После рождения сына Тодоренко достаточно быстро пришла в форму, но несколько лишних килограммов в районе бедер никак не хотели уходить. Несмотря на то, что летом 2020 года во время участия в шоу «Ледниковый период» Регина много тренировалась и сбросила 5 килограммов, она все равно чувствовала себя недостаточно комфортно.

Процедура, которую прошла Тодоренко, называется криолиполиз. С помощью холода врач убивает жировые клетки, что достаточно болезненно. Для успешного результата понадобится до четырех процедур. Стоимость одной составляет порядка 25 тысяч рублей.

«75 минут длилась процедура. Посмотрим на результат через 2 недели!» – делится ведущая.

Напомним, несколько недель назад на хирургическом столе оказался супруг бывшей ведущей «Орла и Решки» певец Влад Топалов. Артисту сделали операцию (какую именно супруги не рассказали), и уже сегодня благополучно выписали из больницы.