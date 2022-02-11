Регина Тодоренко рассказала о жестких методах воспитания: «Я выбросила игрушки сына»

Телеведущая снимала stories для подписчиков и рассказывала им, как проходит ее день. На заднем фоне фолловеры разглядели большой мусорный пакет и поинтересовались, что в нем лежит. Регина ответила, что в нем она собрала игрушки сына.

«Пришлось выбросить игрушки ребенка после конфликта», — объяснила звезда. Оказалось, Тодоренко достаточно строгая мама и применяет суровые методы наказания. Сын Регины Майкл во время ссоры с мамой не выдержал эмоциональной нагрузки и началась бросаться в родителя игрушками. Регина сказала сыну, что если он не прекратит, то игрушки придется выбросить. Она сдержала слово. Регина пояснила, что не выбросит их на помойку, а отдаст тем, кто в них нуждается.