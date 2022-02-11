Регина Тодоренко рассказала о жестких методах воспитания: «Я выбросила игрушки сына»
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Фото: instagram/ reginatodorenko
Телеведущая снимала stories для подписчиков и рассказывала им, как проходит ее день. На заднем фоне фолловеры разглядели большой мусорный пакет и поинтересовались, что в нем лежит. Регина ответила, что в нем она собрала игрушки сына.
«Пришлось выбросить игрушки ребенка после конфликта», — объяснила звезда. Оказалось, Тодоренко достаточно строгая мама и применяет суровые методы наказания. Сын Регины Майкл во время ссоры с мамой не выдержал эмоциональной нагрузки и началась бросаться в родителя игрушками. Регина сказала сыну, что если он не прекратит, то игрушки придется выбросить. Она сдержала слово. Регина пояснила, что не выбросит их на помойку, а отдаст тем, кто в них нуждается.
Подписчики поддержали Регину и согласились, что наказание справедливое. Оно даст понять маленькому Майклу, что мама для него авторитет и эта ситуация научит его управлять своими эмоциями, сдерживать гнев.
Телезвезда рассказала подписчикам, что она с детства учит сына развивать эмоциональный интеллект. «Нет плохих и хороших эмоций. Все эмоции отзываются в нашем теле! Если не научить ребенка правильно управлять гневом, в его теле могут образоваться зажимы и боль, которая преобразуется в болезнь. В нашем доме мы допускаем все эмоции и показываем, как с ними справляться», — написала Регина.
Фото и видео: Instagram