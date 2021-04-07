Регина Тодоренко рассказала о своих комплексах

Регина Тодоренко призналась, что съемки шоу «Орел и решка» для нее были непростыми. Причина в комплексах по поводу своего тела — Регина попросту стеснялась сниматься в купальнике.

«"Я стыжусь своего тела...". Так часто слышу эту фразу от девчонок на 10 лет младше. И я когда-то стыдилась своего тела из-за скромной груди, пигментаций на теле, неправильного прикуса. Особенно в программах "Орел и решка" выходы в купальнике были для меня невыносимы. Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты — мне так казалось. А сейчас все изменилось. Мир стал другим, и я этому дико рада! Даже в какой-то мере благодарна появлению бодипозитива, так как именно это движение подтолкнуло меня на любовь к себе», — написала она в своем личном блоге.

Тодоренко отмечает, что самое главное — это по-настоящему любить себя и не позволять комплексам брать верх.

«Любовь к себе для меня больше, чем просто принятие себя такой, какая есть. Скорее наоборот — это возможность заниматься своим телом, это уход за собой, употребление полезной и вкусной еды, духовное развитие. Когда в голове порядок, тело здорово и совершенно не нуждается в оценке и сравнении с общепринятыми стандартами».