Регина Тодоренко рассказала, что с детства страдает от серьезного заболевания
Регина Тодоренко призналась подписчикам, что у нее серьезные проблемы с позвоночником. Именно по этой причине звезда с детства не могла прыгать на батуте, кататься на коньках и наслаждаться другими детскими радостями.
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Фото: @reginatodorenko
Кроме того, телеведущая призналась в своем блоге, что это заболевание причиняет ей серьезную боль.
«Сегодня я проснулась от боли в спине. И с этим я ничего не могу поделать. У меня серьезная болезнь позвоночника», — написала она.
«Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть», — отметила Тодоренко.
Стоит отметить, что у Регины периодически бывают проблемы со здоровьем, а недавно она даже попала в больницу вместе со своим супругом, Владом Топаловым. Однако, по ее словам, переживать тогда больше стоило за Влада.
«Я чуть не потеряла тебя. Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на 9, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы», — писала Регина.
Фото: Instagram Регины Тодоренко
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