Регина Тодоренко рассказала, что с детства страдает от серьезного заболевания

«Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть», — отметила Тодоренко.

Стоит отметить, что у Регины периодически бывают проблемы со здоровьем, а недавно она даже попала в больницу вместе со своим супругом, Владом Топаловым. Однако, по ее словам, переживать тогда больше стоило за Влада.

«Я чуть не потеряла тебя. Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на 9, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы», — писала Регина.