Регина Тодоренко рассекретила зарплаты ведущих на ТВ — и это десятки тысяч долларов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko
Популярная ведущая попала на телевидение в семнадцать лет. «Десять лет назад я начинала бесплатно. Просто чтобы взяли на телик», — написала Тодоренко в Instagram. Однако уже после прохождения стажировки юной ведущей начали платить 500 долларов за один съемочный день.
Карьера Регины набирала обороты. Сначала она вела украинскую передачу «Золотая десятка», после чего была участницей украинской версии проекта «Фабрика звезд». Конечно, наибольшую популярность звезде принес проект «Орел и решка», в котором Тодоренко стала ведущей в 2014 году.
Сейчас Регина Тодоренко уже опытная телеведущая. Отвечая на вопросы своих подписчиков, она заявила, что опытные ведущие могут получать от трех до пяти тысяч долларов за смену. Зарплата на телевидении «суперпрофессионала» с высоким кредитом доверия и рейтингом начинается от десяти тысяч долларов. Однако Тодоренко не уточняла, о заработке на каком телевидении идет речь. Гонорары на российском и зарубежном телевидении все же отличаются.
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko
Тема заработка Регины поднималась и на недавнем интервью у Ксении Собчак в ее популярном ток-шоу на YouТube. Ксения Собчак тоже задала вопрос на тему финансового положения Регины.
На сайте Forbes указан достаток Регины в 860 000 долларов в год. Но на интервью, девушка подтвердила, что зарабатывает гораздо больше указанного. Основной заработок составляет реклама в шоу «Пятница с Региной», в среднем она стоит 500 000-600 000 руб. Бывают рекламные интеграции и дороже — за 1-2 млн рублей.
Фото и видео: www.instagram.com/reginatodorenko