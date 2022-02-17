Регина Тодоренко рассекретила зарплаты ведущих на ТВ — и это десятки тысяч долларов

Популярная ведущая попала на телевидение в семнадцать лет. «Десять лет назад я начинала бесплатно. Просто чтобы взяли на телик», — написала Тодоренко в Instagram. Однако уже после прохождения стажировки юной ведущей начали платить 500 долларов за один съемочный день.

Карьера Регины набирала обороты. Сначала она вела украинскую передачу «Золотая десятка», после чего была участницей украинской версии проекта «Фабрика звезд». Конечно, наибольшую популярность звезде принес проект «Орел и решка», в котором Тодоренко стала ведущей в 2014 году.