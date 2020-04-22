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Регина Тодоренко повеселила поклонников фотографией с большими ступнями

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Регина Тодоренко

Фото: Instagram

Певица и телеведущая предложила подписчикам поучаствовать в викторине, но их внимание привлекли не только интересные вопросы.

Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым устроили «испытания» для подписчиков. Они опубликовали интересные факты о себе и предложили угадать, что правда, а что нет.

Свой пост Регина сопроводила фотографией из гримерки. Внимание поклонников телеведущей привлекли ее... ноги. На снимке из-за неудачного ракурса ступни красавицы получились очень большими.

«Вот это лапа», «А что с ногами?», «Какой у Регины размер ноги?», — посыпались комментарии. «Яндекс» подсказал, что певица и телеведущая носит обувь 39 размера.

Впрочем, Регина с юмором относится к критике в Сети. Иногда она, публикуя очередной пост в Instagram, она сразу пишет: «Готова к вопросам: "Чего ногу задрала?", "Куда талия делась?"».

А как вы относитесь к критике?

Фото и видео: Instagram

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