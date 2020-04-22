Регина Тодоренко повеселила поклонников фотографией с большими ступнями
Фото: Instagram
Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым устроили «испытания» для подписчиков. Они опубликовали интересные факты о себе и предложили угадать, что правда, а что нет.
Свой пост Регина сопроводила фотографией из гримерки. Внимание поклонников телеведущей привлекли ее... ноги. На снимке из-за неудачного ракурса ступни красавицы получились очень большими.
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#10фактовобомне Отгадайте, какие из них ложные ! Пишите в комментах) 1. В 15 лет раздавала флаеры на Дерибассовской улице, а на заработанные деньги покупала духи. 2. Я - дипломированный логист. 3. Выпустила музыкальный альбом FIRE, на обложке которого обнаженная. 4. Любимое блюдо - кактусовый суп 5. Мо голос можно услышать в песне Ани Лорак «Оранжевые сны» 6. Я являюсь членом братства трески и потрохов в Португалии 7. Мне вживили сухожилие горной овцы (хожу с ним по сей день) 8. Я пилотировала самолёт и посадила его самостоятельно на одной из самых опасных взлетных полос в мире 9. Получила #ТЭФИ как лучшая Ведущая утреннего шоу выходного дня. 10. За все время путешествий в тревел-шоу #ОрелиРешка потратила полмиллиона долларов
«Вот это лапа», «А что с ногами?», «Какой у Регины размер ноги?», — посыпались комментарии. «Яндекс» подсказал, что певица и телеведущая носит обувь 39 размера.
Впрочем, Регина с юмором относится к критике в Сети. Иногда она, публикуя очередной пост в Instagram, она сразу пишет: «Готова к вопросам: "Чего ногу задрала?", "Куда талия делась?"».
А как вы относитесь к критике?
Фото и видео: Instagram
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