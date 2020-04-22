Регина Тодоренко повеселила поклонников фотографией с большими ступнями

Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым устроили «испытания» для подписчиков. Они опубликовали интересные факты о себе и предложили угадать, что правда, а что нет.

Свой пост Регина сопроводила фотографией из гримерки. Внимание поклонников телеведущей привлекли ее... ноги. На снимке из-за неудачного ракурса ступни красавицы получились очень большими.