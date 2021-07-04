Регина Тодоренко потеряла на криптовалюте почти 3 млн рублей
В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ 31-летняя Регина Тодоренко рассказала, что потеряла более 40 тысяч долларов на виртуальных деньгах.
«Да, я потеряла сорок тысяч долларов. Этот процесс требует больших вложений. Надо было об этом узнавать 15 лет назад, когда еще мои родители оплачивали за меня учебу. Они тогда давали мне деньги. Это был бы уже сейчас мой стартовый капитал. Он бы спустя годы принес мне миллионы», – поделилась звезда.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Супруга певца Влада Топалова совсем не переживает по этому поводу.
«Мы еще заработаем. Покатаемся на яхте. Я вас приглашу», – добавила Регина.
Напомним, что пиком карьеры украинской певицы Тодоренко стало участие в передаче о путешествиях «Орел и Решка», которые принесло ей внушительный успех в России. После свадьбы с бывшим солистом группы Smash и рождения сына Майкла Регина вела различные шоу на Youtube и федеральных каналах, а также была в составе жюри программы «Маска».
Фото и видео: Global Look Press
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