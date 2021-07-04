Регина Тодоренко потеряла на криптовалюте почти 3 млн рублей

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ 31-летняя Регина Тодоренко рассказала, что потеряла более 40 тысяч долларов на виртуальных деньгах.

«Да, я потеряла сорок тысяч долларов. Этот процесс требует больших вложений. Надо было об этом узнавать 15 лет назад, когда еще мои родители оплачивали за меня учебу. Они тогда давали мне деньги. Это был бы уже сейчас мой стартовый капитал. Он бы спустя годы принес мне миллионы», – поделилась звезда.