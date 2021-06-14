Регина Тодоренко потеряла близкого человека в свой день рождения
Радостный день для Регины Тодоренко, который она долго ждала и придумала, как будет отмечать, стал гораздо менее радостным, когда она узнала о том, что в этот день у нее скончался дедушка. Эту весть она получила в Турции, куда приехала несколько дней назад, чтобы отметить день рождения.
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Фото: @reginatodorenko
«Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша. Отныне каждый мой день рождения я буду помнить об этом круговороте жизни. Одна душа уходит, чтобы освободить место для другой», — написала Регина в своем блоге.
Она отметила, что теперь этот день для нее будет навсегда связан с воспоминаниями об этой утрате.
«Я знаю, ты хотел, чтобы мы шли дальше, улыбаясь по жизни», — добавила Регина.
Фото: Instagram Регины Тодоренко
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