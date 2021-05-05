Регина Тодоренко попала в больницу после шоу «Маска»
Фото: Global Look Press
Регина Тодоренко рассказала в своем блоге, что ей пришлось переночевать в больнице, куда ее привезли после финала шоу «Маска».
«Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — отметила телеведущая, не раскрыв подробности и причины госпитализации. Позже Тодоренко опубликовала фотографию, сделанную на больничной койке.
«Все будет хорошо!», — подписала она снимок.
Ранее у Тодоренко возникали проблемы со здоровьем. Зимой врачи поставили ей неизлечимую болезнь кожи, витилиго. Позже, во время отдыха и катания на серфе девушка серьезно повредила ногу — рана воспалилась и ей пришлось обратиться к местным врачам.
Также в больнице по неизвестным причинам оказалась Ольга Бузова — ее срочно госпитализировали и экстренно прооперировали.
Фото: Global Look Press
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