Регина Тодоренко забавно поздравила мужа с днем рождения и годовщиной свадьбы: «Люблю тебя, жирная курочка»

Большой праздник по случаю вступления в брак Влад и Регина устроили только нынешним летом через несколько месяцев после рождения сына Михаила.

Регина мечтала, что бы праздник состоялся в Италии, так и случилось. Сестра Влада Алина, владеющая агентством по организации праздников, все чудесно организовала. В Соренто вместе с женихом и невестой отправились самые близкие друзья.