Регина Тодоренко забавно поздравила мужа с днем рождения и годовщиной свадьбы: «Люблю тебя, жирная курочка»
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Фото: Instagram
Регина Тодоренко и Влад Топалов 25 октября отмечают сразу два торжества: день рождения главы семейства и годовщину со дня свадьбы.
Певец и телеведущая поженились в октябре 2018-го, но праздник устроить не удалось из-за интересного положения Регины. И сегодня она, в знаменательный день, оригинально поздравила мужа: «С Днем варения, мой пухлый друг! Жирная курочка. Я люблю тебя сильно! И с годовщиной!», - написала она под совместным фото.
Большой праздник по случаю вступления в брак Влад и Регина устроили только нынешним летом через несколько месяцев после рождения сына Михаила.
Регина мечтала, что бы праздник состоялся в Италии, так и случилось. Сестра Влада Алина, владеющая агентством по организации праздников, все чудесно организовала. В Соренто вместе с женихом и невестой отправились самые близкие друзья.
Фото и видео: Instagram
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