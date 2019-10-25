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Регина Тодоренко забавно поздравила мужа с днем рождения и годовщиной свадьбы: «Люблю тебя, жирная курочка»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сегодня в семье двойной праздник

Фото: Instagram

Владу Топалову исполнилось 34 года

Регина Тодоренко и Влад Топалов 25 октября отмечают сразу два торжества: день рождения главы семейства и годовщину со дня свадьбы.

Певец и телеведущая поженились в октябре 2018-го, но праздник устроить не удалось из-за интересного положения Регины. И сегодня она, в знаменательный день, оригинально поздравила мужа: «С Днем варения, мой пухлый друг! Жирная курочка. Я люблю тебя сильно! И с годовщиной!», - написала она под совместным фото.

Большой праздник по случаю вступления в брак Влад и Регина устроили только нынешним летом через несколько месяцев после рождения сына Михаила.

Регина мечтала, что бы праздник состоялся в Италии, так и случилось. Сестра Влада Алина, владеющая агентством по организации праздников, все чудесно организовала. В Соренто вместе с женихом и невестой отправились самые близкие друзья.

Фото и видео: Instagram

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