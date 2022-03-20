Регина Тодоренко наконец официально подтвердила беременность: фото в прозрачном платье

На шоу «Маска» Регина Тодоренко предстала в откровенном прозрачном платье, которое не просто не скрыло округлившийся животик будущей мамы, но и даже подчеркнуло. Розовый облегающий наряд абсолютно рассекретил положении телеведущей «Орла и решки» и не оставил возможности скрывать от поклонников радостную новость и дальше. Эмоциональная женщина не могла усидеть на месте между Киркоровым и Родригезом и постоянно вскакивала, показывая свое изменившееся тело. Также после очередного выступления Регина Тодоренко растрогалась и даже пустила слезу.