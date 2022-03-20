Регина Тодоренко наконец официально подтвердила беременность: фото в прозрачном платье
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Последнее время вокруг семьи 31-летней Регины Тодоренко и 36-летнего Влада Топалова ходят сплетни о возможном пополнении. Поклонники уверены, что телеведущая беременна вторым ребенком. Сама звезда до сих пор не подтвердила слухи. Регина всегда предпочитала оставлять личную жизнь за кадром, ведь, по ее мнению, счастье любит тишину. Она предпочитает носить оверсайз-наряды, которые идеально скрывают округлившиеся формы, однако не на этот раз.
Архив пресс-служб
Архив пресс-служб
На шоу «Маска» Регина Тодоренко предстала в откровенном прозрачном платье, которое не просто не скрыло округлившийся животик будущей мамы, но и даже подчеркнуло. Розовый облегающий наряд абсолютно рассекретил положении телеведущей «Орла и решки» и не оставил возможности скрывать от поклонников радостную новость и дальше. Эмоциональная женщина не могла усидеть на месте между Киркоровым и Родригезом и постоянно вскакивала, показывая свое изменившееся тело. Также после очередного выступления Регина Тодоренко растрогалась и даже пустила слезу.
Фото и видео: Global look press, starface, Passion.ru, микроблог Регины Тодоренко, шоу «Маска»