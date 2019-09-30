Тодоренко и Топалов, Ушакова и другие звезды на открытии модного магазина

Гостями мероприятия стали Регина Тодоренко и Влад Топалов, Лина Дембикова, Ольга Ушакова и другие модники. В новом магазине Akhmadullina Dreams уже доступна актуальная коллекция сезона осень-зима 19/20: платья с ретро-деталями, брючные костюмы, свитеры с геометрическими паттернами и изображениями животных, оверсайз пальто и пуховики с анималистическими принтами. В соответствии с одной из главных тенденций сезона коллекция включает шорты и платье в стиле 70-х годов из технологичной эко-кожи. Все модели коллекции выпущены лимитированным тиражом.

Akhmadullina Dreams – вторая линия дизайнера Алены Ахмадуллиной в среднем ценовом сегменте, запущенная летом 2017 года. За два года своего существования бренд приобрел множество поклонниц благодаря женственным коллекциям с фокусом на платья, уникальные принты и интеллектуальную цветовую гамму.