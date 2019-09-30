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Тодоренко и Топалов, Ушакова и другие звезды на открытии модного магазина

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Влад Топалов и Регина Тодоренко

Фото: Пресс-служба

В ТРК VEGAS Кунцево состоялось открытие нового магазина бренда Akhmadullina Dreams. Торговое пространство площадью 120 квадратных метров расположилось на первом этаже торгового комплекса.

Гостями мероприятия стали Регина Тодоренко и Влад Топалов, Лина Дембикова, Ольга Ушакова и другие модники. В новом магазине Akhmadullina Dreams уже доступна актуальная коллекция сезона осень-зима 19/20: платья с ретро-деталями, брючные костюмы, свитеры с геометрическими паттернами и изображениями животных, оверсайз пальто и пуховики с анималистическими принтами. В соответствии с одной из главных тенденций сезона коллекция включает шорты и платье в стиле 70-х годов из технологичной эко-кожи. Все модели коллекции выпущены лимитированным тиражом.

Akhmadullina Dreams – вторая линия дизайнера Алены Ахмадуллиной в среднем ценовом сегменте, запущенная летом 2017 года. За два года своего существования бренд приобрел множество поклонниц благодаря женственным коллекциям с фокусом на платья, уникальные принты и интеллектуальную цветовую гамму.

Фото: пресс-служба

Текст: пресс-служба

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