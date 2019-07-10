Регина Тодоренко и Влад Топалов наслаждаются медовым месяцем в Греции

Влад Топалов и Регина Тодоренко несколько дней назад второй раз сыграли свадьбу – пышную, с белым платьем и гостями. Официально они поженились в октябре 2018 года, но отпраздновать не получилось из-за беременности невесты.
И теперь мечта Регины сбылась: в Италии в присутствии лучших гостей она второй раз сказала Владу «Да!».
Теперь супруги проводят медовый месяц, которого раньше у них не было, в Греции.
Фото: Instagram
«Всем вам по дому на пляже !!! И пусть будет хорошее настроение! Пы.Сы.: в отеле бассейны с полуморской водой, а это для меня один из важнейших критериев отбора гостиницы», - рассказала Регина в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Напомним, у Влада и Регины растет маленький сын Миша, который родился через несколько недель после свадьбы родителей.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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