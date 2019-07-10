Регина Тодоренко и Влад Топалов наслаждаются медовым месяцем в Греции

Влад Топалов и Регина Тодоренко несколько дней назад второй раз сыграли свадьбу – пышную, с белым платьем и гостями. Официально они поженились в октябре 2018 года, но отпраздновать не получилось из-за беременности невесты.

И теперь мечта Регины сбылась: в Италии в присутствии лучших гостей она второй раз сказала Владу «Да!».