Регина Тодоренко больше не скрывает вторую беременность

Регина Тодоренко пока никак не прокомментировала ситуацию, предпочтя хранить молчание.

Во время своей первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала округлившийся живот. Ведущая не носила обтягивающую одежду, отдавая предпочтение мешковатой. Также делала фото с определенного ракурса и принимала такие позы, чтобы не показать беременность раньше времени.

В своих интервью Регина Тодоренко не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой.