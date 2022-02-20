Регина Тодоренко больше не скрывает вторую беременность
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko
Хоть слухи о второй беременности Регины Тодоренко ходят далеко не первый день, телеведущая пока не спешит их комментировать.
В январе писательница Дарья Мишина, помогающая Регине Тодоренко с выходом детской книги, завуалированно подтвердила беременность ведущей.
"Сначала планировалось, что произведение выйдет этой весной – до старта нового сезона программы. Но при личной встрече Регина сказала, что поводов для презентации на самом деле будет два. И невольно вспомнила, что к этому времени планирует родить еще одного ребенка", – рассказала Мишина.
Однако после PR-менеджер артистки опроверг слова писательницы.
Регина Тодоренко пока никак не прокомментировала ситуацию, предпочтя хранить молчание.
Во время своей первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала округлившийся живот. Ведущая не носила обтягивающую одежду, отдавая предпочтение мешковатой. Также делала фото с определенного ракурса и принимала такие позы, чтобы не показать беременность раньше времени.
В своих интервью Регина Тодоренко не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой.
Фото и видео: /www.instagram.com/reginatodorenko/