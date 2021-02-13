Регина Мянник — впервые о новом романе: «Дружила с его женой»

Звезда появилась на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Как рассказала актриса, после смерти Георгия Новикова она перестала афишировать личную жизнь. 49-летняя Регина Мянник состоит в отношениях с мужчиной по имени Павел. Возлюбленные давно знакомы, однако лишь недавно они поняли, что хотят быть вместе: «Я была на его свадьбе со своим мужем. Очень плотно дружила с его женой, даже до него. Он уже давно не живет с той моей подругой, а она давно не является моей близкой подругой. Мы вместе какое-то время, меньше полугода».

Не так давно Регина и Павел съехались. Актриса не скрывает, что она вновь готова официально выйти замуж: «Наверное, да… Я просто не задаю таких вопросов. Мы сейчас живем у него». Также Регина Мянник рассказала, какие отношения связывают ее с партнером по сцене — Маратом Башаровым. Актер признался, что сложно не влюбиться в такую красавицу, как Регина. Марат Башаров в студии программы «Секрет на миллион» признался, что у него часто случались романтические отношения с актрисами. Башаров заявил, что «подкатывал» к Регине Мянник, но она не приняла его ухаживаний. Регина Мянник рассказала: «Я очень люблю Марика — как человека, как друга. Но он любит свою жену. Вот в чем вопрос был».