Регина Дубовицкая резко высказалась о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
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Фото: Natalya Loginova/Russian Look
В 2018 году как гром среди ясного неба прогремело известие о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко спустя 33 года совместной жизни. Не менее громким стало появление слухов о более, чем рабочих и дружеских отношениях юмориста и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. А буквально недавно в Сеть просочилась информация о том, что пара узаконила отношения. Пока новоиспеченные супруги не комментируют появившуюся информацию, по этому поводу высказываются давние знакомые артиста. Например, Регина Дубовицкая, бессменная ведущая юмористического шоу «Аншлаг». В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» Регина Игоревна резко высказалась о большой разнице в возрасте супругов: «Я жалею девушек, которые решились на такой шаг. А что про мужиков говорить: им уже пора улетать на небо».
Фото: Natalya Loginova/Russian Look
При этом Дубовицкая считает, что Степаненко стало легче после развода с Петросяном: «Елене С. я ничего посоветовать не могу. Думаю, что ей сейчас стало легче жить на свете. Всего самого лучшего», — поддержала Регина Игоревна игру Леры Кудрявцевой с «письмами из зала» от Ефима Ш., Геннадия Х. и Елены С.
В свою очередь, Регина Дубовицкая уже более пятидесяти лет счастлива в браке с доктором физико-математических наук Юрием Айвазяном. В 1966 году у пары родилась дочь Илона, а в 1998 году Регина Игоревна и Юрий Мкртичевич стали бабушкой и дедушкой — дочь подарила им внучку Регину.
Фото: Globallookpress, Instagram
Видео: Instagram
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