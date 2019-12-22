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Регина Дубовицкая резко высказалась о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

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Слайд, который
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Регина Дубовицкая

Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Бессменная ведущая шоу «Аншлаг» прокомментировала новости из жизни скандально известной пары.

В 2018 году как гром среди ясного неба прогремело известие о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко спустя 33 года совместной жизни. Не менее громким стало появление слухов о более, чем рабочих и дружеских отношениях юмориста и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. А буквально недавно в Сеть просочилась информация о том, что пара узаконила отношения. Пока новоиспеченные супруги не комментируют появившуюся информацию, по этому поводу высказываются давние знакомые артиста. Например, Регина Дубовицкая, бессменная ведущая юмористического шоу «Аншлаг». В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» Регина Игоревна резко высказалась о большой разнице в возрасте супругов: «Я жалею девушек, которые решились на такой шаг. А что про мужиков говорить: им уже пора улетать на небо».

Регина Дубовицкая и Елена Степаненко

Фото: Natalya Loginova/Russian Look

При этом Дубовицкая считает, что Степаненко стало легче после развода с Петросяном: «Елене С. я ничего посоветовать не могу. Думаю, что ей сейчас стало легче жить на свете. Всего самого лучшего», — поддержала Регина Игоревна игру Леры Кудрявцевой с «письмами из зала» от Ефима Ш., Геннадия Х. и Елены С.

В свою очередь, Регина Дубовицкая уже более пятидесяти лет счастлива в браке с доктором физико-математических наук Юрием Айвазяном. В 1966 году у пары родилась дочь Илона, а в 1998 году Регина Игоревна и Юрий Мкртичевич стали бабушкой и дедушкой — дочь подарила им внучку Регину.

Фото: Globallookpress, Instagram

Видео: Instagram

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