Регина Дубовицкая резко высказалась о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

При этом Дубовицкая считает, что Степаненко стало легче после развода с Петросяном: «Елене С. я ничего посоветовать не могу. Думаю, что ей сейчас стало легче жить на свете. Всего самого лучшего», — поддержала Регина Игоревна игру Леры Кудрявцевой с «письмами из зала» от Ефима Ш., Геннадия Х. и Елены С.

В свою очередь, Регина Дубовицкая уже более пятидесяти лет счастлива в браке с доктором физико-математических наук Юрием Айвазяном. В 1966 году у пары родилась дочь Илона, а в 1998 году Регина Игоревна и Юрий Мкртичевич стали бабушкой и дедушкой — дочь подарила им внучку Регину.