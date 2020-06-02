Редкое цветное фото молодой Елизаветы II появилось в Сети в 67-ю годовщину ее коронации
Фото: East News
94-летняя королева Елизавета II является монархом, который дольше всех в истории находится на престоле. 2 июня 2020 года Ее Величество отмечает 67-ю годовщину коронации. На престол Елизавета взошла в 27 лет после короля Георга VI.
Королева вспоминала, что и не предполагала, что станет монархом в столь молодом возрасте. Но кончина ее отца в 57 лет ускорила события.
В честь годовщины коронации на официальном аккаунте Елизаветы II появилось ее редкое цветное фото. Снимок явно был раскрашен позже его создания. Несмотря на то, что в середине XX века уже делали цветные фото и видео, основные кадры хроники тех событий были черно-белыми.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Today marks the 67th anniversary of the Coronation of Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II was crowned on 2 June, 1953 in Westminster Abbey. Her Majesty was the thirty-ninth Sovereign to be crowned at Westminster Abbey, the setting for every Coronation since 1066. Whilst an occasion for celebration, The Queen’s Coronation was a solemn, religious ceremony that lasted almost three hours. The service has remained essentially the same for over 1,000 years. Take a look at our story to see what happened on Coronation Day! 📷 © Cecil Beaton
«Сегодня исполняется 67 лет со дня коронации Елизаветы II. Ее Величество была 39-м сувереном, коронованном в Вестминстерском аббатстве с 1066 года. Торжественная религиозная церемония коронации длилась почти три часа. И за тысячу лет церемония практически не изменилась», — последовало сообщение.
За время правления Елизаветы II сменилось 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. Несмотря на почтенный возраст королева не собирается передавать бразды правления сыну — принцу Чарльзу.
В последнее время королева Великобритании провела в самоизоляции из-за коронавируса. Но недавно Ее Величество появилась на публике и сразу отправилась на конную прогулку. Отметим, что в свои 94 года Елизавета II отлично держится в седле и водит автомобиль.
Фото: Instagram, East News
Видео: The Royal Family
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!