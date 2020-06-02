Редкое цветное фото молодой Елизаветы II появилось в Сети в 67-ю годовщину ее коронации

94-летняя королева Елизавета II является монархом, который дольше всех в истории находится на престоле. 2 июня 2020 года Ее Величество отмечает 67-ю годовщину коронации. На престол Елизавета взошла в 27 лет после короля Георга VI.

Королева вспоминала, что и не предполагала, что станет монархом в столь молодом возрасте. Но кончина ее отца в 57 лет ускорила события.

В честь годовщины коронации на официальном аккаунте Елизаветы II появилось ее редкое цветное фото. Снимок явно был раскрашен позже его создания. Несмотря на то, что в середине XX века уже делали цветные фото и видео, основные кадры хроники тех событий были черно-белыми.