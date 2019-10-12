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«Редко удается увидеться, будем исправляться»: Дима Билан показал красавицу-сестру

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дима Билан

Фото: Instagram Димы Билана

Певец порадовал подписчиков семейным кадром.

Мало кто знает, что у Димы Билана есть 24-летняя сестра Анна. Девушка пошла по стопам своего знаменитого родственника и тоже решила стать музыкантом.

Дима признается, что плотные рабочие графики практически не дают им с сестрой возможности увидеться. «Сестрёнка всегда занята, работает над своей музыкой! редко, даже в Москве, удаётся увидеться, будем исправляться ☺️», — написал Билан под новым фото в блоге.

«Такие красивые вы 😌❤️», «Хорошие.. такие🙏», «Вы с Сестрёнкой такие красивые! Счастья Вам и Удачи», «Наверное, здорово, что Аня настолько уже повзрослела, что разница в возрасте потихоньку стирается и общение становится качественно другим (предполагаю). И при всей вашей занятости и загруженности, думаю, возможностей для встреч больше, чем когда она была за океаном от вас. Легкое фото 👍🏻 Встречайтесь чаще», «Этому ничто не должно мешать, это бесценное время и эмоциональный всплеск, после которого ты чувствуешь удивительную легкость и все возможность нельзя упускать», «Какие счастливые...))))!!!! ❤️ Это самое главное! 🙌🤗 Пусть Господь благословит вас и ваших родителей! 🙏 Семья -- это святое, счастье вам самого большого))))», — написали подписчики.

А у вас есть братья или сестры?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube/bilanofficial

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