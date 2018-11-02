«Редкий, вымирающий вид»: Кристина Асмус показала нежное фото с любимым супругом

«Неделями) иногда я просто говорю: «так! Время для ежемесячного селфи!»)) и иногда слышу: «но в этом месяце уже было фото!»👹», «Да, это беда сфоткаться с мужем )))», «Вообще не любит фоткаться, у него даже соцсетей нету😁. На моей страничке только две фото совместных)))», «По полгода уходит на уговоры)))», «Мы только на моем дне рождения фоткаемся. Потому что только в этот день делаем то, что я хочу», «Уговорить в кадр встать - часть марлезонского балета! Далее надо, чтоб приличное лицо сделал, вот тут уже уговорушки высшего пилотажа начинаются!», «До сих пор не уговорила😂😂 третий год пошел», «Ха, часами, днями, неделями..... годами в моём случае», «Почти всегда он кривляется и долго уговариваю на нормальную фотографию😃», — поделились своим опытом фолловеры.