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«Редкий, вымирающий вид»: Кристина Асмус показала нежное фото с любимым супругом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Асмус

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Актриса рассказала, как уговаривает мужа сделать совместное селфи.

Бдительные поклонники часто подозревают Кристину Асмус и Гарика Харламова в разрыве отношений. На такие мысли пользователей Сети наталкивают редкие совместные фотографии этой пары, появляющиеся в Instagram. Несколько часов назад Кристина опубликовала новое селфи с мужем и объяснила, почему такие кадры являются редкостью. «Совместное фото. Редкий, вымирающий вид. Выведенный методом шантажа и угроз 😂😂😂 Девчат, а у вас как с этим делом? Часами уговариваете мужа сфоткаться или как я - в лучшем случае неделями?)))) 🤦🏼‍♀️» — интересуется у подписчиц Асмус.

«Неделями) иногда я просто говорю: «так! Время для ежемесячного селфи!»)) и иногда слышу: «но в этом месяце уже было фото!»👹», «Да, это беда сфоткаться с мужем )))», «Вообще не любит фоткаться, у него даже соцсетей нету😁. На моей страничке только две фото совместных)))», «По полгода уходит на уговоры)))», «Мы только на моем дне рождения фоткаемся. Потому что только в этот день делаем то, что я хочу», «Уговорить в кадр встать - часть марлезонского балета! Далее надо, чтоб приличное лицо сделал, вот тут уже уговорушки высшего пилотажа начинаются!», «До сих пор не уговорила😂😂 третий год пошел», «Ха, часами, днями, неделями..... годами в моём случае», «Почти всегда он кривляется и долго уговариваю на нормальную фотографию😃», — поделились своим опытом фолловеры.

Фото: instagram

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