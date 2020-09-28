Редкий выход: Марина Александрова пришла с супругом Андреем Болтенко на Patriki Film Festival

Среди ключевых мероприятий фестиваля: паблик-ток о фильме «Доктор Лиза» и премьера фильма «Трое» с обсуждением проекта с создателем Анной Меликян и исполнителем главной роли Константином Хабенским. Все события параллельно транслировались в онлайне в Яндекс.Эфире.

Программу фестиваля представили организаторы Patriki Film Festival – Алексей Боков (BOKOVFACTORY) и сопродюсер фестиваля Фатима Ибрагимбекова. В Кинозале ГУМа состоялась беседа телеобозревателя Арины Бородиной, режиссера Оксаны Карас и исполнительницы главной роли в фильме «Доктор Лиза» Чулпан Хаматовой.