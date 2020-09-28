Редкий выход: Марина Александрова пришла с супругом Андреем Болтенко на Patriki Film Festival
Фото: Пресс-служба
Среди ключевых мероприятий фестиваля: паблик-ток о фильме «Доктор Лиза» и премьера фильма «Трое» с обсуждением проекта с создателем Анной Меликян и исполнителем главной роли Константином Хабенским. Все события параллельно транслировались в онлайне в Яндекс.Эфире.
Программу фестиваля представили организаторы Patriki Film Festival – Алексей Боков (BOKOVFACTORY) и сопродюсер фестиваля Фатима Ибрагимбекова. В Кинозале ГУМа состоялась беседа телеобозревателя Арины Бородиной, режиссера Оксаны Карас и исполнительницы главной роли в фильме «Доктор Лиза» Чулпан Хаматовой.
Фото: Пресс-служба
Также в Кинозале ГУМа прошли премьерные показы: «Саша ищет таланты», который лично представила актриса Саша Бортич, и «Ищу козла!» с Аглаей Тарасовой в главной роли. Поддержать Аглаю Тарасову в этой премьере пришли ее подруги актрисы Анна Слю и Валерия Дергилева.
Фото: Пресс-служба
В рамках Patriki Film Festival состоялась и премьера короткометражного фильма Резо Гигинеишвили по сценарию Александра Цыпкина #ЭТОНЕВАЖНО с Ксенией Раппопорт в главной роли. Александр Цыпкин также представил сериал «Беспринципные», премьера которого назначена на 15 октября на портале Кинопоиск. Клуб 418 принял творческий брейнсторминг #Непитчинг с продюсером Мариной Жигаловой, ставшей соучредителем фестиваля, критиком Антоном Долиным и режиссером Алексеем Германом-младшим, а также паблик-ток о проекте «Воздух» с Германом-младшим и Еленой Окопной.
Фото: Пресс-служба
В заключительный день прошел благотворительный футбольный матч в пользу подопечных Фонда Константина Хабенского с участием звезд кино и футбола: на поле вышли Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Андрей Бурковский, Федор Добронравов, Дмитрий Чеботарев, Виктор Добронравов, Анатолий Белый, Илья Стюарт и другие.
И в завершение всей программы в Клубе 418 состоялась церемония награждения от оргкомитета Patriki Film Festival и Independent Media. Специальную премию «Легенда кинематографа» вручили актеру Сергею Шакурову. Константин Хабенский получил премию «За одну из самых последовательных и самых профессиональных в России конвертаций кинопопулярности в большое социальное дело». Ирина Горбачева получила награду в номинации «За воплощение образа сильной женщины», Даниил Спиваковский победил в номинации «Лучшее воплощение образа ученого в кино». Алене Михайловой присудили премию «За лучшую роль в сериале», а Александре Бортич – «За поступки и намерения». Анна Чистова победила в номинации «За верность трендам».
Фото: Пресс-служба
Премию «Звезда кинематографа» получила Марина Александрова из рук продюсера Марины Жигаловой, соучредителя Patriki Film Festival. Актрису на меропритии сопровождал супруг, режиссер и продюсер Андрей Болтенко, который крайне редко выходит в свет.
Церемонию провел телеведущий Марк Тишман, а посетили кино-, медиа- и арт-деятели, в числе которых были Максим Ползиков, Арчил Геловани, Анна Чистова, Евгения Попова, Мария Лобанова.
Фото: пресс-служба
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