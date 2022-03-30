Редкий кадр: Сара Джессика Паркер вышла в свет с повзрослевшими детьми

В последний раз, когда наследники Паркер появлялись на публике, они были гораздо младше. Сейчас ее сыну Джеймсу уже 19 лет, а двойняшкам Мэрион и Табите — 12. Напомним, что девочек выносила суррогатная мать. Все присутствующие заметили, что дети невероятно горды свое звездной мамой.

Фото: Global Look Press