«Ребята, выдыхайте»: Полина Гагарина продемонстрировала поклонникам, что не побрилась налысо
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Артистка показала видео с подготовки к скандальной фотосъемке.
Обложка декабрьского номера SNC Magazine с Полиной Гагариной на обложке всего лишь за один день наделала много шума в Сети: популярная певица побрилась налысо для фото. Однако спустя несколько часов после публикации скандального фото артистка выложила в Instagram видео с подготовки к съемке. В коротком бумеранг-видео видно, что волосы певицы тщательно уложены и, впоследствии, будут спрятаны под специальную «лысую» накладку. «Ребята, выдыхайте!» — подписала ролик Полина, добавив хештег #НеЛысая.
Поклонники вздохнули спокойно: «Ну слава богу, выдыхаю))», «Боже, Полина, не пугай так больше», «Фууууух, я молилась, чтобы это был грим, ноги в пятки ушли, когда увидела обложку», «Напугала предыдущим постом!! Как хорошо что это был эксперимент)».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram