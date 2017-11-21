Артистка показала видео с подготовки к скандальной фотосъемке.

Обложка декабрьского номера SNC Magazine с Полиной Гагариной на обложке всего лишь за один день наделала много шума в Сети: популярная певица побрилась налысо для фото. Однако спустя несколько часов после публикации скандального фото артистка выложила в Instagram видео с подготовки к съемке. В коротком бумеранг-видео видно, что волосы певицы тщательно уложены и, впоследствии, будут спрятаны под специальную «лысую» накладку. «Ребята, выдыхайте!» — подписала ролик Полина, добавив хештег #НеЛысая.