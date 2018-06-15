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«Ребенок живет с папой и мамой»: несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной сделала неожиданное признание

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Марии Шукшиной

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Фрейя Зильбер намекнула на примирение с Макаром Касаткиным.

Уже который месяц поклонники следят за конфликтом между актрисой Марией Шукшиной и матерью ее предполагаемого внука — эпатажной уроженкой Барнаула Фрейей (Анастасией) Зильбер. Актриса уверена, что 20-летняя Зильбер оклеветала ее сына Макара. Однако Фрейя, которая активно общается с подписчиками в Instagram, намекнула на примирение с сыном актрисы. «У вас абсолютно неверное видение ситуации. Это потому, что сути вы не знаете. Ребёнок живёт с ПАПОЙ И МАМОЙ, не беспокойтесь, сердобольный вы человек, за это. Я никаких ошибок не исправляю, не считаю рождение ребёнка ошибкой, сорян», — написала молодая мама в ответ на очередные нападки.

Кроме того, Фрейя сообщила о проведенной генетической экспертизе, результаты которой, однако, предпочитает не раскрывать.

Комментарии в блоге Фрейи Зильбер

Напомним, некоторое время назад Мария Шукшина опубликовала в Instagram открытое письмо, обращенное к Зильбер: «Фрейя, если Вы действительно хотите решить для себя волнующий Вас вопрос, пожалуйста, не игнорируйте звонки адвоката, представляющего интересы моего сына Макара. Вот уже неделю Вы и Ваш адвокат не можете или не хотите связаться с ним, не можете или не желаете дать своего согласия и определиться с местом и временем проведения генетического исследования (ДНК). Это наводит на мысль, что не так уж и сильно Вы хотите проведения этой генетической экспертизы, о которой Вы и Ваш адвокат так горячо рассказываете и так активно настаиваете с экрана телевизора... Адвокат Макара предложил Вам на выбор 5 (пять), как государственных, федеральных, так и коммерческих, медицинских лицензированых организаций, где проводят соответствующие исследования и экспертизы. До настоящего времени ответа с Вашей стороны не последовало. Примите уже наконец решение, если это действительно необходимо именно Вам. И еще я хочу Вам сказать, что не только я, но и многие люди, которые мне сюда пишут, очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее закончился этот ‘’сериал’’, затеянный Малаховым и его командой и направленный против моей широко известной и любимой в России семьи. Очень прошу Вас не затягивайте искусственно. Всех денег все равно не заработаешь...».

Фото: instagram, Globallookpress

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