«Ребенок живет с папой и мамой»: несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной сделала неожиданное признание

Напомним, некоторое время назад Мария Шукшина опубликовала в Instagram открытое письмо, обращенное к Зильбер: «Фрейя, если Вы действительно хотите решить для себя волнующий Вас вопрос, пожалуйста, не игнорируйте звонки адвоката, представляющего интересы моего сына Макара. Вот уже неделю Вы и Ваш адвокат не можете или не хотите связаться с ним, не можете или не желаете дать своего согласия и определиться с местом и временем проведения генетического исследования (ДНК). Это наводит на мысль, что не так уж и сильно Вы хотите проведения этой генетической экспертизы, о которой Вы и Ваш адвокат так горячо рассказываете и так активно настаиваете с экрана телевизора... Адвокат Макара предложил Вам на выбор 5 (пять), как государственных, федеральных, так и коммерческих, медицинских лицензированых организаций, где проводят соответствующие исследования и экспертизы. До настоящего времени ответа с Вашей стороны не последовало. Примите уже наконец решение, если это действительно необходимо именно Вам. И еще я хочу Вам сказать, что не только я, но и многие люди, которые мне сюда пишут, очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее закончился этот ‘’сериал’’, затеянный Малаховым и его командой и направленный против моей широко известной и любимой в России семьи. Очень прошу Вас не затягивайте искусственно. Всех денег все равно не заработаешь...».