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Ребел Уилсон откровенно призналась, как ей живется после похудения на 35 кг

41-летняя австралийская комедийная актриса Ребел Уилсон за 2020 год смогла добиться колоссальных успехов в преображении своего тела и похудела почти на 35 кг. Звезда фильмов «Холостячки» и «Свадебный разгром» рассказала, как повлияло снижение веса на ее привычную жизнь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ребел Уилсон

Фото: @rebelwilson/Instagram

Вплоть до 2020 года актриса радовала зрителей образом «веселой толстушки» и никогда не комплексовала по поводу своей внешности. Однако сейчас артистка признается, что стала чувствовать себя намного лучше.

«Я горжусь собой за то, что улучшила свою жизнь», — рассказала Ребел в интервью шоу Sunrise.

Ребел Уилсон с розовыми волосами

Звезда вспоминает, что из-за лишних килограммов чувствовала себя менее выносливой и быстрее уставала. «После долгого рабочего дня, а мы часто снимали по 16 часов в день, мои ноги очень болели, и мне приходилось ложиться вверх ногами и класть их на диван, а теперь у меня ничего подобного не происходит. Я раньше очень страдала от смены часовых поясов, а теперь мне стало намного легче справляться с этим», — добавила актриса.

О процессе похудения Уилсон подробно рассказывала в своем Instagram и контролировала свое состояние с помощью регулярных анализов и визитов к врачу. Опыт актрисы вдохновил многих ее подписчиков на бережное отношение к своему телу и работу над собой. Ребел получила множество слов благодарности от женщин и мужчин, которые долгое время не могли взять себя в руки и решиться на кардинальные изменения.

Фото и видео: Instagram, East News