Ребел Уилсон откровенно призналась, как ей живется после похудения на 35 кг

Звезда вспоминает, что из-за лишних килограммов чувствовала себя менее выносливой и быстрее уставала. «После долгого рабочего дня, а мы часто снимали по 16 часов в день, мои ноги очень болели, и мне приходилось ложиться вверх ногами и класть их на диван, а теперь у меня ничего подобного не происходит. Я раньше очень страдала от смены часовых поясов, а теперь мне стало намного легче справляться с этим», — добавила актриса.

О процессе похудения Уилсон подробно рассказывала в своем Instagram и контролировала свое состояние с помощью регулярных анализов и визитов к врачу. Опыт актрисы вдохновил многих ее подписчиков на бережное отношение к своему телу и работу над собой. Ребел получила множество слов благодарности от женщин и мужчин, которые долгое время не могли взять себя в руки и решиться на кардинальные изменения.