Ребел Уилсон призналась, почему ей пришлось срочно похудеть

«Мне было немного обидно. Я думала, что, несмотря на лишний вес, я здоровая. С этого все и началось — если я немного похудею, то смогу заморозить яйцеклетки и получить больше шансов», — говорит она.

«Сначала я решила, что это не мой вариант. Однако позже я подумала о будущих маленьких "я" и о том, какие они будут. Именно это и положило начало моему похудению», — поведала она.

Ранее она рассказала в интервью изданию Extra, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

«Я решила подойти к этому вопросу комплексно. Например, я никогда не работала над эмоциональной составляющей, а это крайне важно. Я страдала без еды, у меня была зависимость. Я проработала это с психологом, и мне стало легче», — призналась она.