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Ребел Уилсон призналась, почему ей пришлось срочно похудеть

Звезда сделала это по рекомендации врача — после избавления от лишних килограммов она стала более здоровой, что положительно сказывается на фертильности.
Ребел Уилсон призналась, почему ей пришлось срочно похудеть

Ребел Уилсон похудела на 25 кг за год — но сначала ей пришлось испытать весьма неприятные ощущения. В своем эфире в Instagram она заявила, что врач сказал ей, что шансов на появление здоровых детей у нее будет гораздо больше, если она и сама будет здоровее. Все это навело ее на мысли о том, что ей необходимо избавиться от лишнего веса — и Уилсон начала считать калории и тренироваться.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ребел Уилсон за рулем

Фото: @rebelwilson

Это дало прекрасные результаты, которые впечатлили ее поклонников. Однако сама она призналась, что поначалу очень расстроилась и даже обиделась на врача.

«Мне было немного обидно. Я думала, что, несмотря на лишний вес, я здоровая. С этого все и началось — если я немного похудею, то смогу заморозить яйцеклетки и получить больше шансов», — говорит она.

«Сначала я решила, что это не мой вариант. Однако позже я подумала о будущих маленьких "я" и о том, какие они будут. Именно это и положило начало моему похудению», — поведала она.

Ранее она рассказала в интервью изданию Extra, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

«Я решила подойти к этому вопросу комплексно. Например, я никогда не работала над эмоциональной составляющей, а это крайне важно. Я страдала без еды, у меня была зависимость. Я проработала это с психологом, и мне стало легче», — призналась она.

Фото: Instagram Ребел Уилсон

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