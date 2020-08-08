Разводу быть? Инсайдеры утверждают, что Кардашьян и Уэст разойдутся к Рождеству

Друзья пары говорят, что Ким не смирится с подобным поведением мужа. Звезда не терпит, когда супруг игнорирует ее мнение, и если это продолжится, по словам источников газеты, развод пары случится уже в канун Рождества.

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки Норт в 2013 году. Через год они узаконили свои отношения. Сегодня у пары уже четверо детей: две дочери и два сына. Двое младших детей родились от суррогатной матери, так как Ким имела осложнения после второй беременности. Для рэпера это первый брак, а вот для Ким - уже третий. В июле у Канье обострилось биполярное расстройство, от которого исполнитель страдает продолжительное время. Он решил баллотироваться на пост президента США и во время выступления перед сторонниками признался, что давно хочет развестись с Ким, поскольку считает, что она ему изменяла и хотела упрятать его в психиатрическую клинику. Кардашьян пыталась заставить мужа обратиться к врачам, но рэпер сбежал от супруги на ранчо в Вайоминге, после чего звезда реалити-шоу пригрозила мужу разводом. В последнее время состояние исполнителя стабилизировалось. Он согласился получить медицинскую помощь и отправился в совместную поездку с женой и детьми.