Разводу быть? Инсайдеры утверждают, что Кардашьян и Уэст разойдутся к Рождеству
Фото: Instagram/ @kimkardashian
Тучи над союзом Ким Кардашьян и Канье Уэста сгущаются все больше. Недавно пара уехала в совместную поездку, чтобы успокоиться и попытаться вместе пережить кризис в отношениях, но супруг звезды реалити-шоу, похоже, совсем не собирается отказываться от своих амбиций. Канье снова появился в Твиттер и продолжил писать, что заинтересован только в победе на выборах.
Инсайдеры сообщают, что Ким такая позиция совсем не устраивает. Она была готова поддержать Канье во время борьбы за президентское кресло только в том случае, если рэпер согласится обратиться к врачам и будет вести предвыборную программу, опираясь на мнение политических консультантов. Первое условие Уэст выполнил, а вот со вторым у него возникли проблемы. Супруг Ким очень верующий человек и, по словам источника, считает, что только бог может помочь ему стать президентом.
«Канье, кажется, настроен на то, что он называет «Божьим промыслом» - стать президентом. Он говорит, что это его призвание», - отмечает инсайдер издания The Sun.
Друзья пары говорят, что Ким не смирится с подобным поведением мужа. Звезда не терпит, когда супруг игнорирует ее мнение, и если это продолжится, по словам источников газеты, развод пары случится уже в канун Рождества.
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки Норт в 2013 году. Через год они узаконили свои отношения. Сегодня у пары уже четверо детей: две дочери и два сына. Двое младших детей родились от суррогатной матери, так как Ким имела осложнения после второй беременности. Для рэпера это первый брак, а вот для Ким - уже третий. В июле у Канье обострилось биполярное расстройство, от которого исполнитель страдает продолжительное время. Он решил баллотироваться на пост президента США и во время выступления перед сторонниками признался, что давно хочет развестись с Ким, поскольку считает, что она ему изменяла и хотела упрятать его в психиатрическую клинику. Кардашьян пыталась заставить мужа обратиться к врачам, но рэпер сбежал от супруги на ранчо в Вайоминге, после чего звезда реалити-шоу пригрозила мужу разводом. В последнее время состояние исполнителя стабилизировалось. Он согласился получить медицинскую помощь и отправился в совместную поездку с женой и детьми.
Фото: Instagram/@kimkardashian Видео: Youtube
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