В блоге супруги скандально известного футболиста появились фотографии с отдыха

Месяц назад стало известно, что Алиса Казьмина и Андрей Аршавин собираются разводиться. Всему виной измены футболиста, о которых рассказала его супруга. Но, несмотря на громкие заявления, супруги помирились и теперь демонстрируют семейную идиллию. «Прошлое остаётся прошлым. Будущее неизвестно. А настоящее оно вот, с любовью, пониманием, теплотой и стараниями созидать», — писала Алиса незадолго до отдыха.

В Instagram Алисы появились совместные семейные фотографии с отдыха — Алиса и Андрей улетели с детьми на Мальдивы.