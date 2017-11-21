Развода не будет! Алиса и Андрей Аршавины с детьми улетели на Мальдивы
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В блоге супруги скандально известного футболиста появились фотографии с отдыха
Месяц назад стало известно, что Алиса Казьмина и Андрей Аршавин собираются разводиться. Всему виной измены футболиста, о которых рассказала его супруга. Но, несмотря на громкие заявления, супруги помирились и теперь демонстрируют семейную идиллию. «Прошлое остаётся прошлым. Будущее неизвестно. А настоящее оно вот, с любовью, пониманием, теплотой и стараниями созидать», — писала Алиса незадолго до отдыха.
В Instagram Алисы появились совместные семейные фотографии с отдыха — Алиса и Андрей улетели с детьми на Мальдивы.
Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин сыграли свадьбу в сентябре 2016 года, а 11 февраля 2017 года у пары родилась дочь Есеня. Этот брак стал для футболиста первым официальным, предыдущие отношения с Юлией Барановской не были зарегистрированы. Для Казьминой брак со спортсменом стал вторым, от предыдущих отношений она воспитывает двоих детей.