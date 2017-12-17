Пресса обсуждает «шикарную жизнь» бывшей жены Армена Джигарханяна.

После развода с 82-летним Арменом Джигарханяном 39-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская сильно изменилась. СМИ обсуждают снимок, который женщина сделала после посещения салона красоты. На нем она выглядит совсем другой: посвежевшей и похорошевшей.

По информации издания «Дни.ру», маникюр, уход для волос, укладка и вечерний макияж в салоне премиум-класса, в котором был сделан этот кадр, стоят около 30 тысяч рублей, а работающие в команде бренда стилисты отвечают за образы Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Летиции Касты и других звезд.

Фото: eastnews.ru, социальные сети