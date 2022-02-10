Развод пошел на пользу: Лепс стал самым дорогим российским певцом

Григорий Лепс всегда входил в топ самых дорогих исполнителей отечественной эстрады. Но после развода ситуация изменилась. На фоне скандала и шумихи автор хита «Рюмка водки на столе» поднял гонорар за свои концерты. До развода певец требовал 50 тысяч долларов за корпоративное выступление, а теперь все 220, об этом сообщила «Комсомольская правда».

Скандальный развод повлиял не только на ценник за концерт, а и на самого Лепса. Многие заметили, что он изменился внешне. Действительно, певец возобновил систематические занятия спортом и похудел на 15 килограммов. Близкие артиста уверены, что все это преображение задумано только для того, чтобы вернуть бывшую супругу.