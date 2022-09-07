Развод отменяется: Собчак и Богомолов вышли в свет на фоне слухов о разладе

Пока завистники активно разводят телеведущую Ксению Собчак и режиссера Константина Богомолова, сами супруги демонстрируют настоящую идиллию в отношениях. Накануне вечером звездная пара посетила столичный кинотеатр «Художественный», где состоялась долгожданная премьера масштабного фэнтези от режиссера Джорджа Миллера.

В сюжете фильма «Три тысячи лет желаний» - история одинокой женщины, которая отправляется в Стамбул и встречает там джинна, готового исполнить любые желания в обмен на свою свободу. Она не спешит загадывать желания и в итоге получает куда большее, чем могла себе представить. В российском прокате картина с Тильда Суинтон и Идрис Эльбой в главных ролях появится 8 сентября.

Звездная пара с удовольствием позировала фотографам, общалась с коллегами по цеху и демонстрировала полное взаимопонимание и гармонию. для выхода в свет Ксения Собчак выбрала лаконичный брючный костюм лавандового оттенка и рубашку цвета сирени, а Константин Богомолов - вельветовый жакет песочного цвета, насыщенно-черный свитшот и классические джинсы.