Развод отменяется: княгиня Монако Шарлен воссоединилась с семьей после месяцев лечения

За весь период лечения Шарлен пропустила не одно серьезное мероприятие. Включая Олимпийские игры, на которых в связи с пандемией присутствовали лидеры лишь нескольких стран. Среди них было и княжество Монако. Но появление князя Альбера II без супруги многие связали с непростым этапом в их отношениях. Но реальная причина в том, что врачи запрещают княгине поездки на длительные расстояния, а пандемия усложнила перелеты князя и детей к ней. Родные общались друг с другом по видеосвязи.

13 августа она перенесла финальную 4-часовую операцию на носоглотке. И если верить прогнозам специалистов, в ЮАР она пробудет как минимум до начала октября: «Это удивительная возможность — побыть в Южной Африке, но мне очень грустно, что я не могу провести это лето со своими детьми в Европе», — делилась Шарлен с подписчиками ранее.