Развод отменяется: княгиня Монако Шарлен воссоединилась с семьей после месяцев лечения
На семейных фото многие отметили истощенный вид Шарлен — месяцы лечения не прошли без следа. Серьезную ЛОР-инфекцию она подхватила во время официального визита в Зимбабве — страну, где она родилась. «Изначально я должна была пробыть здесь от 10 до 12 дней... Потом узнала, что у меня инфекция носовых пазух, причем довольно серьезная, врачи советовали мне остаться в Южной Африке до конца октября», — делилась монаршая особа в интервью радио «702».
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Фото: Личный Instagram @hshprincesscharlene
Шарлен так подписала один из постов, посвященных семейной встрече с мужем и двумя детьми: «Я так рада, что моя семья снова со мной. Габриэлла решила подстричься самостоятельно! Извини, моя Белла, я изо всех сил стараюсь исправить прическу», — заключила она. В другой «карусели» княгиня разместила милые фотографии с супругом.
За весь период лечения Шарлен пропустила не одно серьезное мероприятие. Включая Олимпийские игры, на которых в связи с пандемией присутствовали лидеры лишь нескольких стран. Среди них было и княжество Монако. Но появление князя Альбера II без супруги многие связали с непростым этапом в их отношениях. Но реальная причина в том, что врачи запрещают княгине поездки на длительные расстояния, а пандемия усложнила перелеты князя и детей к ней. Родные общались друг с другом по видеосвязи.
13 августа она перенесла финальную 4-часовую операцию на носоглотке. И если верить прогнозам специалистов, в ЮАР она пробудет как минимум до начала октября: «Это удивительная возможность — побыть в Южной Африке, но мне очень грустно, что я не могу провести это лето со своими детьми в Европе», — делилась Шарлен с подписчиками ранее.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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