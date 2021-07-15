Развод — не конец: звезды, которые дружат со своими бывшими после расставания
Две женщины Орландо Блума это доказали – Кети Перри, на которой он женат, и его бывшая жена Миранда Керр не только не ссорятся, но даже дружат и вместе проводят время.
Беспроигрышный вариант – в конце концов, у Орландо от каждой из них есть дети, которые должны расти в благоприятной обстановке.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mirandakerr
Неплохие отношения и у Брюса Уиллиса и Деми Мур. Их крепкий брак, по слухам, рухнул из-за рабочих интрижек – трудно устоять перед такими красавицами, как Лив Тайлер и другими голливудскими звездами. Однако многолетние отношения и общие дети стали основой для крепкой дружбы
Такая же ситуация сложилась и у Тиграна Кеосаяна. Его бывшая жена Алена Хмельницкая прекрасно ладит с Маргаритой Симоньян – они даже поздравляют друг друга с днем рождения.
Певица Рита Дакота недавно удивила своих поклонников совместными фотографиями с бывшим мужем Владом Соколовским – ее нынешний возлюбленный тоже присутствовал на снимках. Хорошие и теплые отношения они сохранили ради дочери Мии.
Тимати тоже по-дружески относится к своим бывшим – например, мама Алисы, Алена Шишкова, даже периодически появляется с ним на вечеринках.
С Настей Решетовой он тоже старается поддерживать хорошие отношения, но выходит не всегда – если судить по ее творчеству, она немного обижена на отца своего сына. Однако и с ним они периодически проводят время.
Фото: Instagram Тимати, Алены Хмельницкой, Миранды Керр, Кети Перри, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!