Развод — не конец: звезды, которые дружат со своими бывшими после расставания

Две женщины Орландо Блума это доказали – Кети Перри, на которой он женат, и его бывшая жена Миранда Керр не только не ссорятся, но даже дружат и вместе проводят время.

Беспроигрышный вариант – в конце концов, у Орландо от каждой из них есть дети, которые должны расти в благоприятной обстановке.