Развод на 7 миллионов и не только: внук Пугачевой — о секретах звездной семьи
Почти четыре года назад, 27 июля 2017 года, Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли пышную свадьбу. Бракосочетание внука Примадонны обсуждали все, кого интересует российский шоу-бизнес. Однако мало кто знал: организаторы «развели» звездное семейство на 7 миллионов рублей, тогда как они планировали потратить 4-5 миллионов. Подробностями, о которых не очень приятно вспоминать, внук Пугачевой рассказал в рамках шоу «Судьба человека».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @npresnyakov / Instagram
Польстившись на обещания некоего «спонсора» устроить гораздо более пышное торжество в рамках планируемого бюджета, семья заплатила дважды. За пару дней до свадьбы организаторы выставили дополнительный счет, цены в котором были явно завышены, и не оплатить его значило лишиться праздника вовсе. «Мы все попали. Вышло дороже всем. Нервов, конечно, было прямо немало. До сих пор даже у нас нет особо свадебных фотографий – нам не дали просто. Нам прислали буквально парочку, как тизер, и типа из категории "если вы хотите все остальное…" Все это бартерное сотрудничество оказалось большим разводом», - вспоминает Никита.
Когда свадьба все-таки состоялась, молодые обнаружили, что на ней присутствуют люди, которых не знает никто. Пара предположила, что кто-то продавал билеты на их праздник. Однако скандал на тот момент решили не раздувать. В семействе Примадонны вообще принято лишний раз не поднимать определенные темы.
Так, о том, что его отец имел опыт клинической смерти, Никита Пресняков узнал от Бориса Корчевникова.
«Я кстати не в курсе, что за клиническая история. Мне почему-то не рассказывают все эти темы. И когда интересуешся, "как дела", отвечают, что "все хорошо". Всегда как-то вот у нас так, весь негатив лучше при себе оставлять», - пояснил он.
О «странных» моментах (так охарактеризовал их сам Никита) также предпочитают не говорить. Так, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не знают, что взрослые дети Кристины Орбакайте приходятся им племянниками.
«Главное, чтобы они не услышали. От них пока это как-то скрывают, потому что, видимо, это странно. Я не знаю. Но они офигенские, я обожаю их. Правда, иногда они меня называют Дени. Гаррику уже нравится тяжелая музыка, он любит Linkin Park, как и я. Он уже играет на пианино вовсю, Лиза очень артистичная. Общаешься с ними и не веришь, что им столько лет еще пока. Моментами они куда старше тебя», - сообщил внук Примадонны.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram