Развод на 7 миллионов и не только: внук Пугачевой — о секретах звездной семьи

Польстившись на обещания некоего «спонсора» устроить гораздо более пышное торжество в рамках планируемого бюджета, семья заплатила дважды. За пару дней до свадьбы организаторы выставили дополнительный счет, цены в котором были явно завышены, и не оплатить его значило лишиться праздника вовсе. «Мы все попали. Вышло дороже всем. Нервов, конечно, было прямо немало. До сих пор даже у нас нет особо свадебных фотографий – нам не дали просто. Нам прислали буквально парочку, как тизер, и типа из категории "если вы хотите все остальное…" Все это бартерное сотрудничество оказалось большим разводом», - вспоминает Никита.

Когда свадьба все-таки состоялась, молодые обнаружили, что на ней присутствуют люди, которых не знает никто. Пара предположила, что кто-то продавал билеты на их праздник. Однако скандал на тот момент решили не раздувать. В семействе Примадонны вообще принято лишний раз не поднимать определенные темы.

Так, о том, что его отец имел опыт клинической смерти, Никита Пресняков узнал от Бориса Корчевникова.

«Я кстати не в курсе, что за клиническая история. Мне почему-то не рассказывают все эти темы. И когда интересуешся, "как дела", отвечают, что "все хорошо". Всегда как-то вот у нас так, весь негатив лучше при себе оставлять», - пояснил он.

О «странных» моментах (так охарактеризовал их сам Никита) также предпочитают не говорить. Так, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не знают, что взрослые дети Кристины Орбакайте приходятся им племянниками.