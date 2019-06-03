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Развод, дерзкая фотосессия и грандиозные планы: Водонаева рассказала, чем займется после расставания с мужем

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Водонаева

Фото: Instagram
Модель и телеведущая рассказала подписчикам, чем займется в ближайший месяц.

36-летняя Алена Водонаева в очередной раз снялась в откровенной фотосессии. Несколько снимков она опубликовала в Instagram. Фотографии получились провокационными: на некоторых из них не видно нижнего белья Водонаевой, стремительно шагающей в высоких сапогах и распахнутом плаще.

В посте Алена рассказала о грандиозных планах, которые реализует после расставания с мужем. «Планы на этот месяц: развестись, перевезти свои вещи из Питера в Москву, открыть салон красоты LAVU. в Питере, улететь в Америку на каникулы с сыном. По вашим многочисленным просьбам, салону в Санкт-Петербурге быть. Уже начались переговоры. И еще, друзья, посоветуйте пожалуйста фирму, кто занимается перевозкой мебели Питер – Москва», - написала Водонаева (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Подписчики похвалили Алену за красивую фигуру, отметили, что она похудела и пожелали поскорее найти новую любовь. «Удачи во всем и новой любви!»,

«Желаю вам Алена Всегда быть такой яркой и не отразимой кокеточкой! Чтобы вы реализовали свои плана! Вы достойная девушка! Пусть будет у вас все замечательно,все превосходно, все богато. Дай вам бог здоровья и сил и долгих лет счастливой жизни»,

«Крутые планы, крутые фотографии»,

«Аленочка - вы просто «мужчина» в женском обличии!! Вы отличный пример для всех женщин,как надо жить!!!Что ни смотря ни на что надо идти вперед !! Вы очень сильная!!!», - появились на ее странице хвалебные комментарии.

Но некоторые фолловеры отметили, что социальные сети искажают реальность, и то, что еще вчера в интернете показывают как красивую картинку, сегодня заканчивается крахом.

«Что, так все плохо было в браке, что даже с радости развода поднимите бокал?»,

«Как же соц сети искажают реальность....многие известные девушки пишут посты о секретах семейного счастья и гармонии и тд...выкладывают фото с мужьями на которых прям «дышать не надышаться,любить не налюбиться»а по итогу разводы...», - раскритиковали телеведущую.

А как вы думаете: нужно ли стараться спасать брак?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Grigirii Goryachev/ Global Look press

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