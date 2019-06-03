Развод, дерзкая фотосессия и грандиозные планы: Водонаева рассказала, чем займется после расставания с мужем

36-летняя Алена Водонаева в очередной раз снялась в откровенной фотосессии. Несколько снимков она опубликовала в Instagram. Фотографии получились провокационными: на некоторых из них не видно нижнего белья Водонаевой, стремительно шагающей в высоких сапогах и распахнутом плаще.

В посте Алена рассказала о грандиозных планах, которые реализует после расставания с мужем. «Планы на этот месяц: развестись, перевезти свои вещи из Питера в Москву, открыть салон красоты LAVU. в Питере, улететь в Америку на каникулы с сыном. По вашим многочисленным просьбам, салону в Санкт-Петербурге быть. Уже начались переговоры. И еще, друзья, посоветуйте пожалуйста фирму, кто занимается перевозкой мебели Питер – Москва», - написала Водонаева (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).