Развод, дерзкая фотосессия и грандиозные планы: Водонаева рассказала, чем займется после расставания с мужем

36-летняя Алена Водонаева в очередной раз снялась в откровенной фотосессии. Несколько снимков она опубликовала в Instagram. Фотографии получились провокационными: на некоторых из них не видно нижнего белья Водонаевой, стремительно шагающей в высоких сапогах и распахнутом плаще.
В посте Алена рассказала о грандиозных планах, которые реализует после расставания с мужем. «Планы на этот месяц: развестись, перевезти свои вещи из Питера в Москву, открыть салон красоты LAVU. в Питере, улететь в Америку на каникулы с сыном. По вашим многочисленным просьбам, салону в Санкт-Петербурге быть. Уже начались переговоры. И еще, друзья, посоветуйте пожалуйста фирму, кто занимается перевозкой мебели Питер – Москва», - написала Водонаева (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Подписчики похвалили Алену за красивую фигуру, отметили, что она похудела и пожелали поскорее найти новую любовь. «Удачи во всем и новой любви!»,
«Желаю вам Алена Всегда быть такой яркой и не отразимой кокеточкой! Чтобы вы реализовали свои плана! Вы достойная девушка! Пусть будет у вас все замечательно,все превосходно, все богато. Дай вам бог здоровья и сил и долгих лет счастливой жизни»,
«Крутые планы, крутые фотографии»,
«Аленочка - вы просто «мужчина» в женском обличии!! Вы отличный пример для всех женщин,как надо жить!!!Что ни смотря ни на что надо идти вперед !! Вы очень сильная!!!», - появились на ее странице хвалебные комментарии.
Но некоторые фолловеры отметили, что социальные сети искажают реальность, и то, что еще вчера в интернете показывают как красивую картинку, сегодня заканчивается крахом.
«Что, так все плохо было в браке, что даже с радости развода поднимите бокал?»,
«Как же соц сети искажают реальность....многие известные девушки пишут посты о секретах семейного счастья и гармонии и тд...выкладывают фото с мужьями на которых прям «дышать не надышаться,любить не налюбиться»а по итогу разводы...», - раскритиковали телеведущую.
А как вы думаете: нужно ли стараться спасать брак?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Grigirii Goryachev/ Global Look press
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