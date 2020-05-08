«Развлекаю вас из последних сил»: Дмитрий Нагиев станцевал в стиле «пухляша» из клипа Little Big

«Обожаю Дмитрия... Такой классный..», «ТАНЕЦ КОЩЕЯ БЕСПОДОБЕН!! :)», «Два Дмитрия можно желание загадывать :Хочу чтобы Красилова отправили на Евровидение 2021!», «Очень секси», «Нагиев молодец, чеЦкий пареН!», «Классны!!!!», «Супер.спасибо за позитив.отлично двигаетесь», «Обожаю вас», «Вы такой серьёзный. От этого ещё смешнее, «Ну очень нравится,как всегда неотразим», «Дмитртрий, отлично! Повеселили», «Люблю людей с нестандартным чувством юмора. Для меня это главное. Многое говорит о человеке .... Всем добра», «Дмитрий, я Вас обожаю! Вы прекрасны и талантливы в любом образе😊. Спасибо за позитив!», «Дедушка Дима отжигает», — пишут поклонники в комментариях.