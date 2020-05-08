«Развлекаю вас из последних сил»: Дмитрий Нагиев станцевал в стиле «пухляша» из клипа Little Big
Фото: Instagram
На своей странице в Instagram Нагиев опубликовал забавный ролик, в котором станцевал с Дмитрием Красиловым, известным как «пухляш» из клипа группы Little Big на песню Uno. «Пока одни ищут точку G, я тут это... Может стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию», — написал телеведущий.
«Обожаю Дмитрия... Такой классный..», «ТАНЕЦ КОЩЕЯ БЕСПОДОБЕН!! :)», «Два Дмитрия можно желание загадывать :Хочу чтобы Красилова отправили на Евровидение 2021!», «Очень секси», «Нагиев молодец, чеЦкий пареН!», «Классны!!!!», «Супер.спасибо за позитив.отлично двигаетесь», «Обожаю вас», «Вы такой серьёзный. От этого ещё смешнее, «Ну очень нравится,как всегда неотразим», «Дмитртрий, отлично! Повеселили», «Люблю людей с нестандартным чувством юмора. Для меня это главное. Многое говорит о человеке .... Всем добра», «Дмитрий, я Вас обожаю! Вы прекрасны и талантливы в любом образе😊. Спасибо за позитив!», «Дедушка Дима отжигает», — пишут поклонники в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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