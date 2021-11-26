Разведенная Ксения Бородина рассказала, как относится к брачному договору
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Фото: @borodylia
Тема развода не оставляет Ксению Бородину, которая не так давно разорвала отношения с бывшим мужем Курбаном Омаровым, который, по догадкам поклонников, мог изменять ей.
Отвечая на вопросы поклонников, Ксения высказала свое мнение о том, нужно ли будущим супругам заключать брачный договор. У телеведущей на этот счет есть однозначная точка зрения.
«Тут даже думать не надо! Это обезопасит вас в будущем, проходит все, и любовь, и куча жизненных ситуаций, когда мужики уходят и оставляют тебя с голой задницей! Или наоборот!», — заявила она.
Высказалась Бородина и о том, как она себя чувствует после недавнего расставания, отметив, что устала от постоянных расспросов на тему развода.
«Я не изменяла в браке, не врала. А как буду жить сейчас — мое дело. Главное, чтобы совесть была чиста. И убедительная просьба — оставьте меня в покое с этим браком. Все в прошлом, все забыто, все перекрестились сто тысяч раз. Лучшего исхода и не могло получиться. Я в душе даже благодарна, что, узнав правду, освободилась навсегда и увидела другую жизнь», — ранее написала она.
Фото: Instagram