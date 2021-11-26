Разведенная Ксения Бородина рассказала, как относится к брачному договору

Тема развода не оставляет Ксению Бородину, которая не так давно разорвала отношения с бывшим мужем Курбаном Омаровым, который, по догадкам поклонников, мог изменять ей.

Отвечая на вопросы поклонников, Ксения высказала свое мнение о том, нужно ли будущим супругам заключать брачный договор. У телеведущей на этот счет есть однозначная точка зрения.

«Тут даже думать не надо! Это обезопасит вас в будущем, проходит все, и любовь, и куча жизненных ситуаций, когда мужики уходят и оставляют тебя с голой задницей! Или наоборот!», — заявила она.