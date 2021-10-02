Разведенная дочь Немцова объявила о помолвке с программистом: фото
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Старшая из пяти наследников политика Бориса Немцова журналистка Жанна Немцова выходит замуж во второй раз. Радостной новостью 37-летняя дочь погибшего оппозиционера поделилась сама, разместив в соцсети красноречивый пост — фотографию своей руки с надетым на безымянный палец кольцом. Публикацию Жанна подписала лаконичным «да».
Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров. Он также является политическим активистом, поддерживает оппозиционеров, с 2012 года живет за границей, преимщественно — в Португалии.
На своей странице в соцсети Елизаров также сообщил о помолвке, опубликовав свежее фото с возлюбленной.
«Предложил Жанне выйти за меня замуж, и она согласилась», — сообщил счастливый жених.
Отметим, что для Жанны Немцовой это будет второй брак. С 2007 по 2010 год она была замужем за банкиром Дмитрием Степановым, с которым встречалась три года до свадьбы. Союз закончился не только разводом, но и длительным судом из-за квартиры, в которой Жанна жила во время брака и ее принудительного выселения из нее. Детей у пары не было.
Фото и видео: @zhannanemtsova2018, @pelizarov/Instagram