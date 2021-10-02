Разведенная дочь Немцова объявила о помолвке с программистом: фото

Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров. Он также является политическим активистом, поддерживает оппозиционеров, с 2012 года живет за границей, преимщественно — в Португалии.

На своей странице в соцсети Елизаров также сообщил о помолвке, опубликовав свежее фото с возлюбленной.