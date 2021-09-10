Разведенная Дарья Мельникова призналась, почему не планирует заводить новые отношения

«Не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не ответила на него еще самой себе. Я в процессе размышления над этим. Основное качество, которым должен обладать мужчина, — это просто, когда женщина рядом с ним чувствует себя классно».

Сейчас звезда старается проводить побольше времени с двумя своими сыновьями, а недавно даже отдохнула с ними вместе. Правда, сама актриса не чувствует себя отдохнувшей.

«Честно говоря, меня саму на отдыхе ничего не впечатлило. Мы просто купались в море, проводили время в отеле. Я рада, что дети отдохнули. Конечно, у меня есть помощники — няни, бабушки, но я сама в отпуске не набралась сил. Все равно отдых с детьми — это просто другой вид работы. Вот и все!»