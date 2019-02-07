«Разве это работа? Это кайф»: Юлия Высоцкая показала шикарную изнанку своей профессии

Работа актеров, музыкантов, моделей часто подразумевает ненормированный график, бесконечную заботу о внешности, невозможность видеть родных и близких так часто, как хотелось бы. Но есть в ней и моменты, которыми звезды по-настоящему наслаждаются. Юлия Высоцкая показала один из таких дней.

«Ах, как мы вчера прекрасно время провели! Разве это работа? Это кайф! Спасибо прекрасные Надежда Князева, Кочегов Константин, Данил Головкин и вся-вся команда! #работамечты», — написала она.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram